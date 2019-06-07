‘13 seçim müdürü başka illerde görevlendirildi’

BUGÜN NELER OLDU

YSKBaşkanı Sadi Güven, yenilenmesine karar verilen 31 Mart İstanbul seçimleriyle ilgili önceki gece yazılı açıklama yaptı. Seçim sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Güven, ilçe seçim kurul başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu kararını da Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiklerini ifade etti. İlçe seçim kurul başkanlığına o yerdeki en kıdemli hâkimin 2 yıllığına seçildiğine dikkati çeken Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hâkim olması yasal zorunluluk olup, hâkimlerin görev yerleri HSK tarafından belirlenmektedir. Hâkimlerin atanmaları ve görevden alınmaları YSK yetkisi dahilinde değildir" dedi. 31 Mart'ta İstanbul'a bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan müdür ve diğer sorumlular hakkında, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını da kaydeden Güven, "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir" dedi. AK Parti'nin YSK Temsilcisi milletvekili Recep Özel "İlçe seçim müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesini doğru buluyoruz. İlçe seçim kurulu başkanları için de talebimiz var. Onun için YSK'nın HSK'ya başvurması gerekiyor. Karar, YSK'nın daha önce 31 Mart seçimlerindeki iptal gerekçesinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" diye konuştu.