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Bakan Albayrak usta edebiyatçıları unutmadı

Hazine ve Maliye Bakanı , Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve 'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 16:38
Bakan Albayrak usta edebiyatçıları unutmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak mesajında; "Türk edebiyatının iki büyük ismi, iki dava insanı, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu, vefatlarının sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak usta edebiyatçıları unutmadı
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