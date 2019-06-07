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Başkan Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Başkan , Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve 'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 13:34
Başkan Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu vefatının 32. yılında, Abdurrahim Karakoç ise vefatının 7. yılında anılıyor.

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Başkan Erdoğan, şairler Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
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