Her şey ezan, vatan bayrak için

SABAH'ın 'Haydi Mehmet Yürüyebilirsin' diyerek hayat mücadelesinin sesi olduğu 15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman hayata ilk adımını attı. Beynine isabet eden G3 mermisinden sıçrayan şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan gazinin sesi bile çıkmıyordu. Gördüğü fizik tedavilerle hayata adım atan, konuşma terapileri ile de artık kendini ifade edebilen Mehmet, hain FETÖ'ye de ateş püskürdü: "Allah FETÖ'nün belasını versin. Yeniden olsa hiç düşünmeden yine köprüye koşar, hainlerin karşısına dikilirim. Her şey, ezan, bayrak ve vatan için..."







Gazi Mehmet Yaman'ın hayata tutunma mücadelesi bitmedi. Hain girişimin ardından neredeyse 3 yıl geçti. Ama Mehmet'in tedavisi bitmedi. 43 yaşındaydı Mehmet, o hain kalkışmanın yaşandığı zaman... Karaköy'de elektrik malzemesi satan esnaf Mehmet, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini haber alır almaz Şehitler Köprüsü'ne (Boğaziçi Köprüsü) koştu. Ancak darbecilerin silahıyla ağır yaralandı. 78 gün yoğun bakımda uyutuldu. Şarapnel parçaları akciğerine de isabet etmişti. Solunumu ancak makinelerle yapılan kahraman gazi, Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle tedavisi için Amerikan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Onlarca ameliyat geçirdi. Akciğerlerinin bir kısmı alındı. Kafatasında eksik kemiklerin yerine kemik çimentosuyla kemik yapıldı. 3 koca yıl geçti. Geçen yıl, 571 gün sonra Ümraniye'deki evine gitti gitmesine ama tedavisi bitmemişti. Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı. Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aylarca tedavi gördü. Bu tedavi sırasında Mehmet dimdik ayakta durur hale geldi. SABAH yine gazinin sesi oldu. 'Haydi Mehmet yürüyebilirsin' dedi. Mehmet ve onun bir an olsun yanından ayrılmayan eşi Dilek, tedavi süreçlerini yılmadan usanmadan devam ettirdi. 3 çocuğu İstanbul'da onlar ise Ankara'daydı. Aylar süren tedavinin ardından gazinin tedavisi bu kez İstanbul'da Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam edildi.







İLK ADIM HEYECANINA ORTAK OLDUK

SABAH, tedavisi sırasında yalnız bırakmadığı, adeta sesi olduğu gazinin, hayata ilk adımını attığı sırada yine yanındaydı. Bayramda gazi Mehmet evinde olmanın mutluluğu içindeydi. Biz de gazinin Ümraniye'deki evine bayramda konuk olduk ve Mehmet Yaman'ın 3 yıl sonra hayata adım atarkenki heyecanına ortak olduk. 'Yaşamaz' denilen ancak o inadına direnen gazi, önce dimdik ayağa kalkmayı başardı. Şimdi ise hayata ilk adımını attı. Eşinin omzuna tutunurken, bizden de güç alarak, ayağa kalkan gazi Mehmet, adım atarken oldukça heyecanlıydı.



YİNE HAİNLERİN KARŞISINA DİKİLİRİM

Beynine isabet eden şarapnel parçalarının verdiği hasar nedeniyle yıllarca konuşamayan Mehmet, gördüğü konuşma terapisi nedeniyle artık kendini de ifade edebiliyordu. Gazi Mehmet, "Günler sonra evimdeyim. Bayramda çocuklarımla olmaktan çok mutluyum. Hayata yeniden adım attım. Allah'ın izniyle daha çok adım atacağım. İşime de döneceğim. Allah yanımda" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. FÖTÖ'cü hainlere de seslenen gazi Mehmet, "FETÖ'cü hainler görsün beni dimdik ayakta. Beni öldüremediler de yıkamadılar da. Bir Mehmet ölür, bin Mehmet gelir. Çok zor günler geçirdim ama ne beni yıkabildiler, ne bu vatanı. O geceyi hatırlamak dahi istemiyorum ama şimdiye geriye dönsek, bu kadar zor günler geçirmeme rağmen yine köprüye koşar, o hainlerin karşısına dikilirim. Ezan için, bayrak için, vatan için dikilirim karşılarına. Allah FETÖ'nün belasını versin" dedi.



DEVLETTEN TEK BİR İSTEĞİ VAR

Gazisinin yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Dilek Yaman ise, "Biraz zorlanıyor Mehmet, adım atarken, çok heyecanlanıyor ama başardı ya bu bizi mutlu ediyor. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Mehmet tek başına da yürüyebilecek" dedi. Devletten ise tek bir isteği var gazinin cefakar eşi Dilek Yaman'ın: "Eşinin fizik tedavisinin İstanbul'da bir özel hastanede yapılması. Çocuklarımdan ayrı kalmak istemiyorum. Hayatımız hastanelerde geçiyor, en azından çocuklarımdan ayrı kalmayayım."

