Başkan Erdoğan’dan Doğu Akdeniz mesajı: Kıbrıslı soydaşlarımızın hakkını yedirmeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Üsküdar'daki Hz Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin programının sorulması üzerine Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak makamına yönelik kişisel görevlerinin dışında, kampanya sürecinde organizasyon heyetinin kendisine yükleyeceği bazı görevler olacağını ve bu görevleri yerine getireceğini söyledi. Erdoğan şöyle dedi:Ağırlıklı olarak Binali Yıldırım Bey'in çalışmaları var. Özellikle İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin tabi bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Şu anda milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki diğer illerdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde tekrar İstanbul'a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar. İstanbul'da seçmenimiz demokratik görevini yerine getirecektir.(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ABD'li bazı şirketlerle anlaşma yaptığı iddiaları) Münhasır ekonomik bölgelerde biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun, bunlar da bölgeye intikal ediyor, onların da çalışmaları var. Tabi onların korumaları noktasında bütün yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili firkateynler olsun, hepsi bölgedeler. Ve bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir, başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa, aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, kimse kusura bakmasın, biz hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirmeyiz. Onun için diplomatik ilişkilerimiz var ve diplomatik ilişkiler dışında da münhasır ekonomik bölgede bize ait olan loplar var, buralar üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.GüneyKıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Amerikan Noble Enerji Şirketi arasında Afrodit yatağından çıkartılacak doğal gaz için yapılan gelir anlaşmasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sert tepki geldi. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma, adanın ve dolayısıyla ada etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının gasp edilmesinden başka bir şey değildir. Bu vizyonda, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur ve Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hiç de hazır olmadığının en somut göstergesidir. Bu, hem bizim hem de KKTC için kabul edilemez bir durumdur" denildi.CumhurbaşkanıErdoğan, Adalet Bakanlığı'nın af çalışmaları hakkındaki soruya ise "Çalışmalar devam ediyor" yanıtını verdi.