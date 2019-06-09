İşe geri dönme yalanıyla kandırdılar

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de 2017'de büyükşehir belediyesine bağlı İzenerji şirketinde işten çıkarılan Mahir Kılıç, 18 günden beri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor. 31 Mart öncesi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından Tunç Soyer kazanırsa işe geri döndürüleceği sözü verildiğini belirten Kılıç, seçimin üzerinden geçen günler içinde herhangi bir şekilde kendisine verilen sözün tutulmadığı gerekçesiyle oturma eylemi gerçekleştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında İzenerji'de çalışan 271 işçi geriye dönük ilave ve kadro hakları için mahkemeye gittikten sonra işten çıkarılmıştı. Belediye, Kılıç'ın önce verimsizlik ve performans düşüklüğü, sonra ise disiplinsizlik gerekçesiyle işten çıkarıldığını söylemişti. Mahir Kılıç, "Kaftancıoğlu sözünü tut" yazılı afişle bekleyişini sürdürüyor.