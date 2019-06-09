Sapık kıskıvrak yakalandı

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen başarılı operasyon kapsamında 2 yıldır E.N.K. isimli küçük çocuğu istismar eden şüpheli Ö.Ç. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Bartın'da 2 yıldır şantaj ve tehdit ile yaşı küçük E.N.K.'yı istismar ettiği, bu şekilde küçük çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıkan Ö.Ç.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Bartın Emniyeti Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında şüpheli Kozcağız ilçesine bağlı bir köyde kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürülen Ö.Ç. işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.

ÜÇ SUÇTAN TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgusu ardından 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçları kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen Ö.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAİME GÖREV BAŞINDA

Bartın Emniyeti yaptığı açıklamada; "Kötülüğü önlemek ve iyiliği hakim kulmak için daime görev başındayız" dedi.