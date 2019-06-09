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Yaralı uzman çavuş şehit oldu

Giriş Tarihi: 9.6.2019
Yaralı uzman çavuş şehit oldu
Hakkari'de üs bölgesine teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta yaralanarak Ankara GATA'da tedaviye alınmıştı. Hayta dün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adapazarı Kurtuluş mahallesinde oturan şehidin cenazesi bugün Ankara GATA'da yapılacak törenin ardından memleketine götürülerek Sakarya Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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Yaralı uzman çavuş şehit oldu
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