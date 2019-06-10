MHP lideri Bahçeli: Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye tuzak kurulmakta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da yaşadığı olayla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda'da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.

Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakâr futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum.

İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi,eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur.

Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provakatörlüktür. İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN HAKLARINA KAST EDİLMEKTEDİR

Bahçeli Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgli şunları kaydetti:

Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta,kuyusu kazılmakta,egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum Yönetiminin,Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur,kepazeliktir

Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir.

Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞARILI OLMASI KONUSUNDA SAMİMİYİZ, HEYECANLIYIZ"

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması konusunda samimiyiz,heyecanlıyız, İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları,çarpıtmaları,çırpınışları sonuç vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye ucuz ve uçuk soru soranlara,diyorum ki, İstanbul'un her yerindeyiz. Gözleri olup görmeyenler,kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşamayanlar, üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler, hakkımızı teslim edemezler.

İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran'da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır.