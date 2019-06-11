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Terör örgütü 'nın sözcüsü 'li 'den skandal açıklaması

Eş Genel Başkanı , sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü 'ya darbe üstüne darbe vuruldukça paniklemeye ve skandal açıklamalar yapmaya başladı. 'nin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP de 'lerin alınmasına karşı çıktı.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 19:12
Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'li Sezai Temelli'den skandal S-400 açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararıyla 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli, "Amacımız AKP-MHP faşist blogunu geriletmektir" dedi.

"S-400 NE İŞE YARAYACAK"

"Tek sığındığı şey savaş politikaları. Oysa siyaset çözüm üretmektir. Çözüm üretemedikçe bu iktidar Türkiye gündemine sürekli silahlanmayı sokuyor ve kamu kaynaklarını harcıyor. İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor.

Muhalefet S-400'e neden karşı?

CHP DE KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Amerikancı tutumunu konuşturarak, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine karşı çıkmıştı. CHP'li Çeviköz yaptığı açıklamada da "Türkiye ile NATO arasında komisyon kurulsun, Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." diyerek NATO'cu tavrını ortaya koymuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, "Birbirine uyumsuz silahların olumsuz sonuçlar doğuracağını söyleyerek." S-400 alımına karşı çıkmıştı..
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Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'li Sezai Temelli'den skandal S-400 açıklaması
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