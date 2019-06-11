Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'li Sezai Temelli'den skandal S-400 açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararıyla 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli, "Amacımız AKP-MHP faşist blogunu geriletmektir" dedi.

"S-400 NE İŞE YARAYACAK"

"Tek sığındığı şey savaş politikaları. Oysa siyaset çözüm üretmektir. Çözüm üretemedikçe bu iktidar Türkiye gündemine sürekli silahlanmayı sokuyor ve kamu kaynaklarını harcıyor. İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor.



Muhalefet S-400'e neden karşı?

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Amerikancı tutumunu konuşturarak, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine karşı çıkmıştı. CHP'li Çeviköz yaptığı açıklamada da "Türkiye ile NATO arasında komisyon kurulsun, Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." diyerek NATO'cu tavrını ortaya koymuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, "Birbirine uyumsuz silahların olumsuz sonuçlar doğuracağını söyleyerek." S-400 alımına karşı çıkmıştı..