Amca-yeğen toprağa verildiler

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Hakkari Yüksekova'da Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yol inşaatında çalışırken teröristlerin hain saldırısıyla şehit olan Abdurrahman Bilici (57) ve amcasının oğlu Mehmet Sait Bilici'nin (29) toprağa verildi. Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi'ndeki törene çok sayıda vatandaş katılırken, tekbir getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım veda" sloganları attı. Seyyid Muhammed Kabristanlığı'na getirilen iki işçinin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. İşçilerden Abdurrahman Bilici'nin 9, Mehmet Sait Bilici'nin de 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Cenaze törenine işçilerin aileleri, Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Acar, Alay Komutanı Albay Kamil Tumba ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.HAKKÂRI Yüksekova'da Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan 2 işçiyi şehit ederek kaçan teröristler için ilçe kırsalında operasyon başlatıldı. 1 işçinin de yaralandığı hain saldırı sonrası başlatılan hava destekli operasyonun kırsal alanda sürdüğü öğrenildi.