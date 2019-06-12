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'da 5 il için sağanak uyarısı

Bölgesi'nde Erzurum, , , Ardahan ve 'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 09:53

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

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Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı
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