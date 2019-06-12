Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Fahrettin Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı

'dan paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından 'in vefatının 32. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 03:26 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 03:29
Fahrettin Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, "Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahrettin Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN