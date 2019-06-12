Fatih Portakal CHP adayını yalanladı: Görüntüler var.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'Valiniz itlik yapmıştı' ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, skandal olayın ardından gözlerden kayboldu ve olayı unutturma stratejisi uygularken cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun iyice psikolojisini bozan görüntülerde hakaret ettiği an görülüyor. İmamoğlu ise bu görüntüyü yalanlama ve inkar yoluna giderek kendisinin hakaret etmediğini 'basitlik' dediğini öne sürdü.

Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı: Görüntüler var.

HAKARET GÖRÜNTÜLERİ VAR

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise bu akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.