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'ta terör operasyonları! 48 zanlıdan 15'i tutuklandı

'ta terör örgütü /'ya yönelik nisan-mayıs aylarında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 48 zanlıdan 15'i tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 11:11

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğünce nisan-mayıs aylarında kent merkezi ile ilçelerinde çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle düzenlenen mitinglerde PKK/KCK terör örgütü ve elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen, terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunan, terör örgütünün propagandasını yapan, 7-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Kobani olaylarına katıldığı, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı, yerel seçimler çerçevesinde suç unsuru afiş astığı tespit edilen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından arandığı tespit edilen 48 kişi yakalanmıştır. Bunlardan 15'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile, 7'si savcılıktan, 20'si savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştır. 3 kişi hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir."

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun, Varto ilçesinin Kolan bölgesinde 11 Mayıs'ta yer göstermesi sonucu kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait 4 eski kütüklük ve eski palaska ele geçirildiği bildirildi.

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Muş'ta terör operasyonları! 48 zanlıdan 15'i tutuklandı
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