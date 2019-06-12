Pençe Harekatında flaş gelişme: Büyük sığınak bölgesi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." denildi.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK SIĞINAK NOKTALARINDANDI

İmha edilen barınak ve mühimmatların olduğu noktanın Hakurk'ta bulunan en büyük sığınak bölgelerinden olduğu belirtiliyor.

27 MAYIS'TA BAŞLATILDI, KRİTİK NOKTALAR VURULUYOR

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında, bölgede PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.