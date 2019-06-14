Valiye küfürün yeni görüntüleri

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Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği küfürü reddeden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kurgulu ve sistematik şekilde yalan söylediği, ortaya çıkan yeni görüntülerle bir kez daha kanıtlandı.CHP'nin adayı, bayramın birinci günü, Karadeniz seyahatinden dönerken Ordu Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde kullanmaya kalkıştığı VIP salonuna alınmayınca rezalet çıkarmıştı.VIP listesinde adı olmadığı için görevliler tarafından içeri alınmayan İmamoğlu, "Vali itlik yapmıştır" ifadesini kullanmıştı. Kamera görüntülerine ve görgü tanıklarının ifadelerine rağmen, İmamoğlu ve beraberindeki CHP'liler, küfürü inkar etmişlerdi.İmamoğlu tarafından Ordu Valisi Yavuz'a küfür edildiğini net bir şekilde gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Dün akşam özel bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, VIP'ten giremeyince çılgına dönen CHP adayının, Yavuz'a ağır küfür ettiği açıkça görülüyor.CHP adayı İmamoğlu, "Ben vali basitlik yapmıştır dedim" yalanıyla onlarca kişinin gözü ve kameraların önünde cereyan eden çirkin olayı örtbas etmeye çalışmıştı. Yakın arkadaşı FOX TV'nin spikeri Fatih Portakal bile "Görüntüleri izledim, küfür var" diyerek İmamoğlu'nu yalanladı.