18 milyon öğrenci karne aldı! Çocuklar için tatil zamanı

BUGÜN NELER OLDU

2018-2019 EğitimÖğretim Yılı dün sona erdi. 18 milyona yakın öğrenci karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni çalışma takvimine göre, 2019- 2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Ayaş ilçesindeki Bünyamin İlkokulu'nda karne dağıttı. Öğrencilerin seğmen gösterisi ile karşılanan Selçuk, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Çocukları sadece akademik notlar üzerinden değil sosyal faaliyetleri ve becerileri açısından da değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Selçuk şunları söyledi: "Tatil süreci çocuklarımızın kendilerine değer kattıkları bir sürece dönüşecek. Çok daha mutlu, dinlenmiş bir vaziyette yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma fırsatı bulacaklar. Eğitimin bir bütün olarak sadece sınıfların içerisinde değil hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medyada, ailede, her yerde icra edilen bir süreç olduğunu vurguluyoruz. Veliler ve öğrencilerimize yaz tatili için bazı etkinlik önerilerinde bulunduk. Özellikle 'Ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı?" sorusuna cevap vermeliyiz. Karne ile birlikte sosyal etkinlik rehberi verdik, çocuklarımızın becerileri ve diğer özellikleri açısından da değerlendirilmesini amaçlıyoruz."Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek-öğretime devam etmeye hak kazanan 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesini kararlaştırdı. Tüm illere gönderilen yazıya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere tüm örgün öğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibariyle tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.