BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında dün Tuzla'daydı. Cuma namazını Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde kılan Yıldırım, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin karne günü ve tatillerini de kutladı. Bir gazetecinin "Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi?" sorusuna Yıldırım, gülerek, şu yanıtı verdi: "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, taşsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu. Anne babalar, lütfen karneler istediğiniz gibi değilse evlatlarınızı teşvik edin. Tatile de erken gitmeyin, sizi 23 Haziran bayramına bekliyorum." Gençler için vaatlerini de hatırlatan Yıldırım, "Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u 1 numara yapacağız" diye konuştu.İstanbulluları heyecanlandıran vaatlerini sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım, 'Dert etme, Park et' başlığı ile İSPARK'ın ilk saatinin ücretsiz olacağını duyurdu. Yıldırım'ın projesine binlerce beğeni geldi.