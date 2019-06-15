Mevlüt Çavuşoğlu’ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin S-400'leri almaya karar verdiğini, imzaları attığını, parasının bir kısmını ödediğini, bir kısmının da krediye bağlandığını belirten Çavuşoğlu, "Her şey bitti, şimdi tamamen teslim süresiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye'ye bunlar gelecek" açıklamasını yaptı. ABD'nin Türkiye'nin kararlığını gördüğünü ve Türkiye'yi ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarına dahil etmeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Yalnız F-35'ler CAATSA yaptırımı içinde değil. CAATSA'ya baktığımız zaman, F-35'ler yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

BU YOLDAN KİMSE ÇEVİREMEZ

Çavuşoğlu, NATO'nun da yer aldığı bir çalışma grubu kurulması teklifine değinerek "Ortaya attıkları iddiaların doğru olmadığını zaten teknik bilgisi olmayan insanlar da biliyor. Neymiş efendim, S-400'ler F35'in sistemine girebiliyormuş. Eğer bu iddialar doğruysa zaten, Suriye'de S-400'ler var ve yüzde yüz Rusya'nın kontrolünde. Bize gelecekler tamamen bizim kontrolümüzde olacak ve NATO'ya tehdit olmaması için biz zaten ön şartlarımızı en başından koyduk" diye konuştu.

Çavuşoğlu, hiçbir şekilde bu konuda geri adım atılmayacağı mesajını verdi. ABD'nin Patriot alımı konusunda Kongre'den geçme garantisi veremediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ya başkalarına bağımlı bir ülke olacağız ya da tam bağımsız özgür bir ülke olmak için zorluklar da olsa, bunları göğüsleyerek milletimizle beraber, kendi yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan bizi kimse geri çeviremez" değerlendirmesinde bulundu.



KARŞILIĞINI VERİRİZ

Bir ülkeye yönelik olumsuz bir hamlede bulunulduğunda o ülkenin de vereceği karşılığı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Biz bunu tercih etmeyiz ama ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa CAATSA ile ilgili, bizim de buna karşı atacağımız adımlar vardır. Zaten bunun çalışmalarını Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapıyoruz. Yeri geldiği zaman bunları da açıklarız, bunları da yaparız. Yani ABD bu kararları aldı, biz sessiz sedasız oturalım, ağzımızı kapatalım, ABD ne derse olur gibi bir anlayış yok artık. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Ne olursa olsun biz de bize yönelik bir olumsuz davranış veya bir adım olursa bunun karşılığını mutlaka vereceğiz" İdlib'de rejim güçlerinin dün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ateşkes gözlem noktasını hedef almasına ilişkin değerlendirme yapan Çavuşoğlu, rejimin İdlib ve Suriye genelinde garantörünün Rusya ve İran olduğunu hatırlatarak, "Dolayısıyla 'biz rejime söz geçiremiyoruz' mazeretini kabul etmeyiz" dedi.

Suriye'de Fransa ile YPG konusunda görüş ayrılığı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Buradaki esas sıkıntı hem ABD'nin hem de Fransa'nın sahada Suriye'de YPG ile bugüne kadar girdiği angajmandır" değerlendirmesini yaptı.