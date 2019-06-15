BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen doğa kampı için başvuruların 30 Haziran'a kadar süreceği bildirildi. TÜGVA'dan yapılan açıklamada, Saros Körfezi'nin koylarından Keşan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa, İstanbul'dan 20 bine yakın lise öğrencisinin başvurduğu aktarılarak, kamp için 9 bin 600 katılımcının seçileceği belirtildi. Açıklamada, kampta öğrencilerin ip parkuru, tırmanma duvarı, okçuluk, canlı langırt, kampçılık, ayak tenisi, haberleşme-telsiz, halı saha, paintball, mangala, satranç, plaj futbolu, deniz bisikleti ve kano gibi aktivitelere katılmanın yanı sıra Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve siyer gibi temel dini bilgileri de edineceği bilgisi verildi. 30 Haziran'da başlayıp 3 Ağustos'a kadar sürecek kampın, dörder günlük 8 dönem halinde gerçekleşeceği, her dönemde bin 200 öğrencinin kampta bulunacağı belirtildi. TÜGVA'nın doğa kampına büyük ilgi Yıldırım, cuma namazı çıkışı kendisini bekleyen gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.