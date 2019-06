ASKON'dan Binali Yıldırım'a tam destek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Genel Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstişare Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın bu konuda şunları ifade etti;

İŞ İNSANLARIMIZ VİZE ALAMIYORDU

Çok fazla değil 20-25 yıl geriye doğru gidip baktığımızda ülkemiz adına kara bir tablo içinde kendimizi buluruz.

Demokrasisi balans ayarına uğramış, postalların gölgesinde kurulmuş koalisyon hükümetleri ile bankalarının içi boşaltılmış, 1998-2001 arasında 22 bankadan 47 milyar dolar hortumlanmış, faiziyle birlikte bu hortumların maliyeti vatandaşa 67 milyar dolar olmuştu. Oysa O günün parasıyla 22 tane Marmaray, Ankara-İzmir arasına 43 tane hızlı tren hattı yapılabilirdi.

Ve yine o günlerde ülkemiz IMF'e borçlandırılmış, dış politikada itibarı kalmamış, iş insanların vize alamadığı, iflasların art arda yaşandığı, enflasyon canavarının yüzlü rakamların üstünde dolaştığı, Türk Lirasının bol sıfırlarıyla adeta pul olduğu, yazar kasaların fırlatıldığı, teröre boyun eğmiş bir Türkiye'yi çok iyi hatırlarız.

Bugün hamdolsun, 180 milyar doları aşan ihracatı olan, yerli ve milli hamleleri ile kendi savunma sanayini oluşturan, sınır ötesi ve sınır içinde teröristlere dünyayı dar eden, bağımsız politikaları ile ben de varım diyebilen, denizlerin altından yollar yapabilen, delinmez denilen dağları delerek tüneller yapan istikrarlı bir hükümetimiz var. Ha keza dün ikinci sınıf insan muamelesi gördüğümüz yerlerde bize itibarımızı kazandıran bir yönetimimiz var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yönetimden Allah razı olsun.

DÜN YAŞADIKLARIMIZI ASLA VE ASLA UNUTMADIK

Biz ASKON olarak kurulduğumuz 1998 yılından bugüne hakkaniyet hattından ayrılmadık. Elif gibi asil duruşumuzu hiç bozmadık. Dün yaşadıklarımızı asla ve asla unutmadık. Başbakanın asıldığı, demokrasisine sürekli postallarla sekte vurulduğu, medya baskısı ile hükümetler kurulup hükümetlerin yıkıldığını unutmadık.

Maraş'ta Sütçü İmamın işgalci Fransıza karşı direnişinin ruhunu unutup kamusal alan yalanı ile kızlarımızın ikna odalarında başörtülerine el uzatanları unutmadık.

Vatanı için şehit düşerken annen başörtülü mü diye sormayanların, yemin törenlerine, ordu evlerine başörtülü annelerimizi almayan zihniyetleri asla unutmadık. Namaz kıldığı için, silahlı kuvvetlerden, başörtülü olduğu için de kamudan atılan kardeşlerimizi unutmadık. Bizlerin sermayesine yeşil denilerek firmalarımızın batırıldığı günleri de unutmamız mümkün değil. İşte biz o karanlık günlerden bugünlere geldik. ASKON olarak bu süreçlerde her zaman dik durduk. 28 Şubatta, e muhtırada, gezi olaylarında, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde hep milletten, milli iradeden yana olduk.

BİRİLERİ GİBİ BULANIK SUDA AVLANMADIK

Bugün de duruşumuzu asla bozmayacağız. Biz her daim haktan ve hakkaniyetten tarafız. Adının başına Türk kelimesini koyup sözde Türk işadamlarını temsil ettiğini söyleyen birileri gibi bulanık suda balık avlamadık. Sermayelerini her dönem arttıran bu zihniyet gibi Türkiye talan edilirken, manşetlerden meşru hükümet düşürülürken, bizler medyaya selam durmadık. Dışarıdan gelen en ufak bir eleştiride milletimize, ülkemize balans ayarı vermeye çalışmadık. Biz her zaman dik duranlardan yana olduk.

Havan toplarının sınırımıza yağdığı günlerde ne işimiz var Afrin'de diyenlerden, S-400 konusunda aman ekonomimiz batar diye korkanlardan, Akdeniz'deki enerji mücadelesinde ne işimiz var oralarda çıkışı yapanlardan da olmadık.

ASKON OLARAK DURUŞUMUZU NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEK İSTİYORUZ

Ama bugün 23 Haziran'a kadar en önemli gündemimiz İstanbul. Ve bu kürsüden her zaman olduğu gibi ASKON olarak duruşumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz.

Biz ASKON olarak milli ve dini değerlerimizle alay eden, ezan ve minare düşmanı, zulüm 1453'te başladı diyen il başkanını açıkça yanında taşıyamayan, daha da önemlisi genel başkanıyla birlikte sahalara inemeyen yani durun Arkadaşlar, bugün takiyye yapacağız diyen başkan adayının değil, ülkemizin imarında değer katan projelerde imzası olan ulaştırmadan lojistiğe, haberleşmeden devasa ticari limanlara kadar katkısı olan ve 15 Temmuz gecesi televizyon başında darbecilerin başarılı olması için avucunu ovalayanlara inat canını ortaya koyarak biz buradayız, demokrasi kazanacak diyen, bakanımız, başbakanımız, meclis başkanımız Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım tarafındayız.

Çoğumuzun bildiği bir söz vardır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz dünden bugüne yapılan icraatlara bakıyor ve gönül rahatlığıyla Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım diyoruz