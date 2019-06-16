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Başkan Erdoğan'dan mesajı: Terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor?

Başkan Erdoğan'dan seçimleriyle ilgili son dakika açıklama geldi. Erdoğan, "Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. Yurt dışı medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 17:02
Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı: Terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.

"BAZILARI BU SEÇİME NEDEN BÖYLE BAKIYOR"

Seçim öncesi yurt dışındaki medyanın tutumuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. Yurt dışı medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı: Terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor?
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