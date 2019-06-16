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'li 'ın adamlarından ekibine saldırı

Büyükşehir Belediye Başkanı ’li ’ın adamları muhabiri ve kameramanına saldırdı. “Ankara huzur ve barışın başkenti olacak” diyen CHP’li Yavaş çirkin yüzünü gösterdi. Her defasında basın özgürlüğünden dem vuran CHP heyeti ise çirkin saldırı karşısında sessizliğini koruyor.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 19:22
CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarından Beyaz TV ekibine saldırı

Beyaz TV ekibi, Beypazarı'ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitti.

Ancak provokatörler gazetecilerin çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. Bir araçla özel olarak çekim yapılan mezarlık alanına getirilen D.T. isimli kadın, Beyaz TV ekibine hakaret etti. Beyaz TV ekibinin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan D.T., kocası Y.T.'nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldı. Beyaz TV ekibini hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle toplanan bir grup, gazetecilere saldırdı. Kameramanı darp eden saldırganlar, saldırıyı cep telefonuyla kaydeden muhabir Ünsal'a da engel olmak istedi. Kameraman ve muhabiri darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırganların darp ettiği kameraman Serkan Çinier, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırı hastanede de devam etti. Hastane önünde yaşanan kargaşaya polis müdahale etti.

CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarından Beyaz TV ekibine saldırı

GÖZALTINA ALINDILAR
Beypazarı Savcılığı, Beyaz TV ekibine önce hakaret eden, ardından çektiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla yayan ve basın kuruluşlarının Whatsapp ihbar hatlarına gönderen D.T.'nin diğer saldırgan ile bağlantısını araştırıyor. Gazetecilere saldırıda bulunan E.G. isimli şahsın ise polis tarafından yakalanarak gözaltında alındığı öğrenildi.

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CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarından Beyaz TV ekibine saldırı
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