Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Terörün gerekçesi olamaz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Navruz Sarayı'nda düzenlenen zirvede Erdoğan konuşma yaptı:Günümüz dünyasında maalesef düzen değil, düzensizlik hakimdir. Yakın coğrafyamızda çatışmalar, iç savaşlar, vekalet savaşları ve terörizmle mücadele ediyoruz. Türkiye olarak çevremizdeki dinamikleri, barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretindeyiz.Komşumuz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. 4 bin kilometre kareden fazla alanı terör örgütlerinin işgalinden kurtardık. 330 bin Suriyeli sığınmacının tekrar kendi topraklarına, dönmelerini sağladık.İşgal, zulüm ve adaletsizliğin Filistin'in adeta kaderi olmaktan çıkarılması insanlık onurunun bir gereğidir. Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.Terörün ve şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu alanda kararlı ve net bir duruş sergilenmesi çok önemlidir. Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer, daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur.Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın ev sahipliğindeki zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Zirvenin ardından dün yurda dönen Başkan Erdoğan, Twitter adresinden ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada bölgesel ve küresel hadiselerin dünyada düzenin değil, maalesef düzensizliğin hakim olmasına yol açtığına dikkat çektiğini belirterek şunları kaydetti: "Suriye terör sorunu, barış ve istikrarı zedeleyen tek taraflı yaptırımlar, Kudüs gibi küresel ve bölgesel hassasiyet içeren konularda oldubitti gayretleri başta olmak üzere konferansın türlü sorunlar karşısında ortak adımlar atabileceğimiz bir platform olabileceğini belirttim. Bir dizi ikili temaslarda bulunduk. Dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."ERDOĞAN zirvede İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme yaptı. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.