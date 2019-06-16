Övür: Binali Yıldırım ezber bozdu

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yeni tartışmalara yol açsa da demokratik gelenek açısından yeni bir sürecin de başlangıcı olacak.

Bu gece o geleneğin ilkini izleyeceğiz.

İstanbul'u yönetmeye aday iki isim, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu milyonların karşısına çıkacak.

Sadece yıllar sonra böyle bir tartışma olması nedeniyle değil, iki aktörün oluşturduğu siyasi hava nedeniyle de tartışma ilgiyle izlenecek.

Bu yüzden heyecan dorukta...

Bu noktaya gelinmesinde kuşkusuz en önemli aktör Binali Yıldırım. Yıldırım, ezber bozan Uğur Dündar hamlesiyle 31 Mart öncesinden devralınan siyasi havayı kendi lehine değiştirmeyi başardı.

Bu da doğal olarak karşı blokta kaygı yarattı. O kaygının nasıl bir ruh hali oluşturduğunu Dündar'a sosyal medya üzerinden gösterilen tepkilerde ve onun geri adım atmasında gördük.

Tepki sonraki süreçte de durmadı, adı geçen Fatih Portakal veya bu gece tartışmayı yönetecek gazeteci İsmail Küçükkaya bile topa tutuldu.

Benzer bir tepki dalgası CHP içinde de yaşandı. CHP'lilerin en basit tepkisi, "Bu yayın olmasaydı daha iyi olurdu" düzeyindeydi.

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