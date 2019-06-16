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’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın

’da merkezli 4 ilde terör örgütü adına sokak eylerim düzenlediği öne sürülen aralarında kadınlarında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonlar zanlılar gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 06:43
PKK’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı. Adana merkezli Niğde, Mardin ve Antalya'da Terörle Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda gözaltına alınan zanlıları, polis ekiplerine karşı molotof, havai fişek , el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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PKK’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın
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