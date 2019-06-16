Siverek’teki kavgada 6 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişi ile jandarmadaki 2 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Rıdvan Buluş, Zozan ve Meral İzol'un cenazeleri güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde defnedilirken, kazada hayatını kaybeden Seydo Endez'in cenazesi ise Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.