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Son dakika: : Belediyenin gençlere burs vermesini engelledi

: “ ‘gençlere burs’ dedi. Ama belediyeler burs veremiyor. Aslında veriyordu ama konuyu ’ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum; veremez.”

Giriş Tarihi: 17.6.2019 00:12
Son dakika: Binali Yıldırım: Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi
Evet belediyelerin. Öğrencilere kırtasiye desteği var. Öğrencilere kırtasiye desteği. Amatör spor kulüplerine 100 bin liralık tutarında destek vereceğiz her yıl. Şu anda bunun onda biri veriliyor. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak.

Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Üniversiteye hazırlanan, yani liseden mezun öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden onlar da yararlanacaklar. İşsizlik maaşı alanlara toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler bütün toplum ulaşımından bedava yayınlanacak. Gençlere bursu yazmadım.

Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. Ama Ankara ile beraber iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz. Önce bu engelin aşılması lazım. Ekrem Bey'in daha önce beyanatı var İstanbul, Ankara'dan yönetilmeyecek diye, o da ayrı bir husus.
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Son dakika: Binali Yıldırım: Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi
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