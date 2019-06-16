Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu CANLI YAYIN burada! İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması ortak yayını canlı izle

Son dakika haberi: ve CANLI YAYIN burada! İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması ortak yayını

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği İmamoğlu karşılaması araştırması şu sıralar en çok araştırılan konuların başında geliyor. AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı canlı yayında seçim vaatlerini anlatacak. Türk televizyon tarihine geçecek bu program için vatandaşlar Binali Yıldırım İmamoğlu canlı yayın karşılaşması canlı izle şeklinde aratmalar yapıyorlar. Haberimizin içeriğinden kesintisiz bir şekilde İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 22:48
Son dakika haberi: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu CANLI YAYIN burada! İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması ortak yayını canlı izle

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte ortak canlı yayın yapıyorlar. Ortak yayın ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tüm Türkiye ekranları başına kilitlendi ve Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşmasını seyrediyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu şu sıralar canlı yayında 23 Haziran'da yapılacak seçim için vaatlerini açıklıyorlar. İşte Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izle seçeneği…

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU KARŞILAŞMASI CANLI İZLE! BİNALİ YILDIRIM İMAMOĞLU CANLI YAYIN

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortak canlı yayın yapıyor. Canlı yayını ilerleyen sayfadan takip edebilirsiniz…

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu CANLI YAYIN burada! İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması ortak yayını canlı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN