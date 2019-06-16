Son dakika haberi: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu CANLI YAYIN burada! İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması ortak yayını canlı izle

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte ortak canlı yayın yapıyorlar. Ortak yayın ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tüm Türkiye ekranları başına kilitlendi ve Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşmasını seyrediyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu şu sıralar canlı yayında 23 Haziran'da yapılacak seçim için vaatlerini açıklıyorlar. İşte Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izle seçeneği…

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU KARŞILAŞMASI CANLI İZLE! BİNALİ YILDIRIM İMAMOĞLU CANLI YAYIN

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortak canlı yayın yapıyor. Canlı yayını ilerleyen sayfadan takip edebilirsiniz…