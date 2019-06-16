Son dakika: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını | İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması canlı izle!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortak yayın yapıyor. Son dakika gelişmelerinin vatandaşlar tarafından oldukça sık bir şekilde takip edildiği bu ortak canlı yayın Türk televizyonlarında da tarihi bir ana tanıklık ediyor. 23 Haziran seçimleri öncesinde oldukça önemli olan bu görüşme vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması canlı izle! Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını

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