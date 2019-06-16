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Son dakika: ve canlı yayını | İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması canlı izle!

Türk televizyonları bu akşam tarihi bir geceye tanıklık ediyorlar. ve görüşmesi son dakika olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile birlikte canlı yayında seçim vaatlerini açıklıyorlar. 23 Haziran seçimleri öncesi oldukça önemli olan bu görüşme vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını! İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması canlı izle!

Giriş Tarihi: 16.6.2019 23:27
Son dakika: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını | İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması canlı izle!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile birlikte ortak yayın yapıyor. Son dakika gelişmelerinin vatandaşlar tarafından oldukça sık bir şekilde takip edildiği bu ortak canlı yayın Türk televizyonlarında da tarihi bir ana tanıklık ediyor. 23 Haziran seçimleri öncesinde oldukça önemli olan bu görüşme vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması canlı izle! Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI | İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM KARŞILAŞMASI CANLI İZLE

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Son dakika: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayını | İmamoğlu Binali Yıldırım karşılaşması canlı izle!
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