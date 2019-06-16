Son dakika | Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu karşılaşması CANLI İZLE! İmamoğlu Yıldırım CANLI YAYINI BURADA!

Türkiye bu akşam tarihi bir geceye tanıklık etmeye hazırlanıyor. Bu akşam milyonlarca kişi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında ortak yayın yapmasına kitlendi. Özellikle canlı yayın ile ilgili yaşanacak tüm son dakika gelişmelerini yakından takip etmek isteyen bireyler ortak yayın ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu yayını saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Tüm Türkiye'nin gözü bu akşam yapılacak olan ortak yayında! İşte Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ile ilgili tüm detaylar ve canlı izle linki…

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU ORTAK YAYINI CANLI İZLE! İMAMOĞLU YILDIRIM CANLI YAYIN

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