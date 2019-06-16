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Son dakika: 'den 'ye tepkisi

, "Bugün ile ilgili 'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" ifadesine yer verdi.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 18:17
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi

Son dakika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür" dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"
Çavuşoğlu, İdlib'de TSK gözlem noktasına yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi
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