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Tarihi buluşma aHaber’de

23 Haziran seçimi öncesinde 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bugün saat 21.00'de canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 16.6.2019
Tarihi buluşma aHaber’de
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı buluşma Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıklayacak, gündemdeki tartışılan soruları yanıtlayacak. Tarihi buluşma aHaber'den de canlı olarak yayınlanacak. aHaber ekranlarında analizler, farklı yorumlar ve özgür değerlendirmelerle program öncesi ve sonrası tarihi buluşmanın bütün detayları ele alınacak. Yıldırım ve İmamoğlu'nun İstanbul üzerine tartışacağı programda adaylara 15'er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakikada yanıt verecek. İki aday karşılıklı polemiğe girmeyecek. SABAH
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Tarihi buluşma aHaber’de
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