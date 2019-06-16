Teksas’ta FETÖ’nün yeni okul başvurusuna ret

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir sözleşmeli okul açma girişimine izin verilmedi. FETÖ'nün ABD yapılanmasını araştıran gazeteci Mark Hall, bölgedeki yeterli okul sayısı ve yapılan başvuruda problemlerin olmasınının gerekçe görüldüğünü belirtti Konuya ilişkin açıklamada bulunan Teksas Eyaleti Eğitim Kurumu yetkilisi DeEtta Culbertson, başvurunun reddedildiğini onaylasa da sebebine ilişkin detay vermekten kaçındı. Kısa bir zaman önce Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu üyeleri tarafından tanık olarak dinlenen ve FETÖ'nün ABD yapılanmasını araştıran gazeteci Mark Hall da daha önce Harmony Public School ağında üst düzey görev yapan Tarım'ın, buradan ayrılarak Teksas'ın Austin ve Houston şehirlerinde Royal Public Schools adı altında yeni bir okul yapılanması kurmaya çalıştığını söyledi. İlk planlara göre 8 okulun açılması beklendiğini fakat bu sayının daha sonra 4'e düşürüldüğünü belirten Hall, okul başvurusunun Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu tarafından verilen ret kararı sayesinde tamamen iptal olduğunu ifade etti.