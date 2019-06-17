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çıkıyor mu? Yeni af yasası nasıl olacak? İşte ceza infazı yasa teklifi ile ilgili tüm ayrıntılar

Başkan Erdoğan ceza infazı yasasının meclise geleceğini ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı müjdesini kamuoyuna duyurmuştu. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası af yasasını bekleyen mahkum ve aileleri konuyla ilgili yoğun bir araştırma sürecine girdi. çıkmasını uzunca bir süredir dillendiren bireyler af yasasının nasıl şekilleneceğini merak ederek, 'Af yasası ne zaman çıkacak?' 'af yasası detayları' ' nedir' şeklinde soruların yanıtlarını arıyor. Peki söz konusu yasa nasıl olacak? Yeni af yasası ile birlikte, infaz süreleri düşecek, açık cezaevlerine geçişler daha kısa sürede gerçekleşecek. Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı olacak. İşte ceza infazı yasası ile ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 14:59
Af yasası çıkıyor mu? Yeni af yasası nasıl olacak? İşte ceza infazı yasa teklifi ile ilgili tüm ayrıntılar

Türkiye'de yaşayan yüz binlerce insan için uzunca bir süredir önemli bir gündem maddesiydi. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan gelen açıklama sonrası gün aşırı arama motorları üzerinden konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak isteyen vatandaşlar detaylı araştırmalarını sürdürüyor. Erdoğan konuyla ilgili olarak; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti.

AF YASASI NASIL OLACAK?

Peki nasıl olacak? İşte meclise gelip yasalaşması merakla beklenen yeni af yasası ile ilgili tüm detaylar...

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Af yasası çıkıyor mu? Yeni af yasası nasıl olacak? İşte ceza infazı yasa teklifi ile ilgili tüm ayrıntılar
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