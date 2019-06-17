Af yasası çıkıyor mu? Yeni af yasası nasıl olacak? İşte ceza infazı yasa teklifi ile ilgili tüm ayrıntılar

Af yasası Türkiye'de yaşayan yüz binlerce insan için uzunca bir süredir önemli bir gündem maddesiydi. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan gelen açıklama sonrası gün aşırı arama motorları üzerinden konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak isteyen vatandaşlar detaylı araştırmalarını sürdürüyor. Erdoğan konuyla ilgili olarak; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti.

AF YASASI NASIL OLACAK?

Peki ceza infazı yasası nasıl olacak? İşte meclise gelip yasalaşması merakla beklenen yeni af yasası ile ilgili tüm detaylar...