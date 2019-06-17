Babalar Günü kahramanı

Şırnak'ın İdil İlçesi kırsalındaki Cehennem deresinde düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda şehit olan Tim komutanı Teğmen Şafak Evran büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Gabar Dağına kaçmaya çalışan 5 teröristin önünü tek başına keserek kaçmalarını engelledi. Göğüs göğüse sabaha dek süren çatışmada o teröristlerin tümü öldürüldü. Ancak kahraman teğmen hainlerin ateşiyle Babalar Günü'nde şehit oldu. Öldürülen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle turuncu kategoride, diğerinin ise 300 bin TL ödüllü gri kategoride olduğu belirlendi.

Şehit Teğmen Şafak Evran, operasyon sırasında iftar açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine böyle selam göndermiş

4 KOLDAN KUŞATMA

Şırnak'ın İdil ile Mardin'in Dargeçit İlçeleri arasındaki Cehennem Deresi kırsalında bir grup teröristin ilçe merkezlerinde polis, asker ve kamu kurumlarına yönelik sansasyonel saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair alınan istihbarat üzerine bölgede İnsansız Keşif Araçlarıyla gözetleme ve dinleme faaliyeti başlatıldı. Teröristlerin görüntüsü alınır alınmaz gecenin ilerleyen saatlerinde helikopterlerle bölgeye Şırnak İl Jandarma Komutanlığındaki Meteler adlı Jandarma Özel Harekât Timleri indirildi. Dereyi 4 koldan kuşatan timler, teröristlerle iki ayrı noktada sıcak temas sağladı. "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe" adı verilen hava destekli operasyon sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

O teröristlerle ilgili önemli detay!

KAHRAMAN TEĞMEN

Temas sağlanan 3 kişilik ilk terörist grup, güvenlik güçlerini oyalamaya çalışarak aralarında bölge sorumlusunun da bulunduğu diğer 5 teröristin Gabar Dağına kaçmalarını sağlamaya çalıştı. Ancak tim komutanı şehit Teğmen Şafak Evran (38) bunu fark edince timini ilk temas noktasında bırakıp tek başına, Dicle nehri kıyısından Gabar Dağına kaçmaya çalışan 5 kişilik terörist grubun peşine düştü. Teröristlerin önünü keserek 3'ünü öldürdü. Kayalıkların arasına gizlenen diğer iki teröristle uzun süre çatışan kahraman teğmen, hainlerin kurşunuyla ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan Afyonlu Teğmen, henüz bilinci açıkken bile silah arkadaşlarına "Kaçamadılar, değil mi?" diyerek 5 teröristin akıbetlerini sordu. Arkadaşları "Hayır, komutanım kaçamadılar" dedikten 2 saat sonra Şafak Evran şehit düştü. Şehit teğmenin timindeki diğer Mehmetçikler takviye olarak bölgeyi kuşatarak diğer 2 teröristi de öldürdü. Cehennem Deresi'nde sabaha kadar destan yazan Şafak Teğmen ve askerleri, toplamda 8 teröristi silah ve mühimmatlarıyla ölü olarak ele geçirdi.







BABALAR GÜNÜNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Teğmen'in tayininin Ankara'ya çıktığı ve Ağustos ayında Şırnak'tan ayrılacağı bildirildi. Şafak Evran'ın matematik öğretmeni olan eşi Canan Evran'ın sosyal medya hesabından 7 Haziran'da yaptığı paylaşım yürek burktu. Evran'ın cenazesinin bugün öğle vakti Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.



TÜRK MİLLETİNE SELAM OLSUN

Şehit Jandarma Evran'ın 27 Mayıs'ta nöbet arkadaşları ile iftarını açarken çektiği video ortaya çıktı. Şehit Evran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selam gönderdiği videonun Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabında da paylaşıldığı öğrenildi. Şehit Evran'ın mesajında, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi. İHA







GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin annesi Yeter Evran, eşi Canan Evran ve kızı Ada gözyaşlarına boğuldu. Eşi Canan Evran'ın "Aşkım, birtanem. Sensiz ne yapacağız. Yiğidim gitmiş" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.



BİR AYDA 100 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Kahraman Teğmen Şafak Evran'ın şehit düştüğü Şırnak'taki operasyonla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çatışma haberini verirken, şehit Evran'la ilgili açıklamalar yaptı. Soylu, "Oradaki tim komutanımızdı. İlk kendini öne atan ve timin önünde olan kişiydi. Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi. Kırmızı, turuncu, mavi, gri ve diğer kategorilerden 49 üst düzey terörist" dedi.



BİRİ TURUNCU, DİĞERİ GRİ LİSTEDE

8 kişilik terörist grubun kısa süre önce Gabar Dağından ayrılarak Güçlükonak İlçesi kırsalından Cehennem deresine geldikleri belirlendi. Teröristlerin üzerlerindeki not ve dokümanların incelenmesinde, teröristlerle işbirliği yaptıkları, lojistik destek sağladıkları belirlenen çok sayıda kişinin isim listesi ve telefon numaraları da bulundu. Öldürülen 8 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığının para ödüllü terör arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı. Teröristlerden birinin 600 bin liralık Turuncu listede yer alan Gabar hareketli takım sorumlusu Sarya kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 300 bin liralık Gri listede aranan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu tespit edildi. ANKARA



F-16'LAR VURDU: 7 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Pençe Harekâtı ile koordineli düzenlenen hava harekâtlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu güne kadar Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 76'ya çıktı. ANKARA