Babanın 21 yıldır bitmeyen hasreti

Babalar Günü'nde şehit babaları, aileler ve vatandaşlar İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. O babalardan biri, 69 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Işık'tı. Eşi Zeynep Işık'la birlikte şehitliğe gelen Mehmet Işık, 1998'de Van Gevaş'ta terör örgütü PKK tarafından terhisine 10 gün kala şehit edilen Komando Er Cengiz Işık'ın kabrine gelerek dua okudu.







Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'dan memleketleri Malatya'ya yerleşen Mehmet ve Zeynep Işık çifti, oğullarının kabrini ziyaret etmek için Babalar Günü'nde de İstanbul'a geldi. Baba Mehmet Işık, "21 yıldır her Babalar Günü'nde oğlumu ziyarete geliyorum. Eşim de beni yalnız bırakmıyor" dedi.







'HER GÜN OĞLUMUN YANINDAYIM'

2008'de Şırnak'ta terhisine 19 gün kala şehit düşen Piyade Er Musa Tikicieri'nin babası Ahmet Tikicieri de Babalar Günü'nü oğlunun kabri başında geçirdi. Şehidinin mezarını sulayan Ahmet Tikicieri bir oğlunun da vatani görevini yaparken gazi olduğunu söyledi.







2011'de 29 yaşındayken şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Hüsnü Taşçı ise, "Elbette bugün Babalar Günü olduğu için bu ziyaretin ayrı bir anlamı var fakat ben her gün oğlumu ziyarete geliyorum. Burada bütün şehit aileleri ve yakınları olarak bir aile olduk" ifadelerini kullandı. Kayseri'den İstanbul'a tarihi camileri ve İstanbul'un tarihi bazı noktalarını görmek için gelen 20 kişilik bir kafile de kara şehitliğine gelerek şehit mezarlarına su döktü ve dualar okudu.







Babalar Günü'nde şehitlerimizi unutmayan vatandaşlar "Onlar bizler için, vatanları için ve bayrakları için seve seve canlarını verdiler. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onları her zaman ziyaret etmek ve dualar okumak bizlerin görevidir" dediler.

1995'te izin dönüşü Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz: Oğlum Tunceli'de 18 arkadaşıyla beraber şehit oldu. O, bize şerefini bıraktı.

1996'da Lice'de şehit olan Piyade Er Sezer Yüksel'in babası Hasan Yüksel: Her sene buraya gelip doğum gününü ve Babalar Günü'nü onunla beraber kutluyorum.







İki kızına milli duyguları aşılamak için şehitliği ziyaret eden Necmettin Avcı: Biz özel günlerde şehitliğimizi ziyaret ederiz.

