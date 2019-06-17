Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu programına damga vuran 5 an! İmamoğlu ya kaçtı ya sustu

- programına damga vuran 5 an! İmamoğlu ya kaçtı ya sustu

Önceki gece yayınlanan ve Cumhur İttifakı adayı ile Millet adayı 'nun katıldığı tartışma programında kararsız seçmen üzerinde etkisi olacak birçok konu gündeme geldi. Çok sayıda TV'nin canlı yayınladığı programda Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği 5 kritik başlığa ilişkin Ekrem İmamoğlu konu değiştirmeyi ya da yalan söylemeyi tercih etti.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 10:12
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu programına damga vuran 5 an! İmamoğlu ya kaçtı ya sustu

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programı merak edilen ve üzerinde algı operasyonu yapılan birçok konunun net bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. İşte Binali Yıldırım'ın çarpıcı değerlendirme ve cevaplar verdiği, fakat Ekrem İmamoğlu'nun cevap vermekten kaçındığı ya da konuyu değiştirdiği 5 kritik an…

BU SEÇİM NEDEN YENİLENİYOR?
"CHP NEDEN OYLARIN TAMAMININ SAYILMASINI İSTEMEDİ?"

Programın ilk sorusu "Bu seçim neden yenileniyor?" oldu. "Oylar çalındığı için yenileniyor. Ancak biz bunun olmaması, oyların tamamının sayılarak bu işin zaten çözülebileceğini söyledik ve bunun için çok uğraştık. Vatandaşımız gitti oyunu kullandı. Onların bir kabahati yok çünkü. Ancak CHP oyların yeniden sayımı için yaptığımız başvuruya itiraz etti ve bu talebimize ret kararı çıktı. YSK da buna uydu. Dolayısıyla yeniden seçime gidildi" dedi.

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına karşı çıktığı konusunda cevap veremedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu programına damga vuran 5 an! İmamoğlu ya kaçtı ya sustu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN