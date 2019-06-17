CHP adayı İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. İşte o görüntüler

31 Mart seçimlerindeki şaibe ve usulsüzlüklerin ardından bazı ilçelerde sayımlar tekrar yapılmış, İstanbul genelinin tekrar sayım kararı ise CHP'nin itirazı üzerine iptal edilmişti. Her defasında 'tekrar sayımın yapılmasına itiraz etmedik' açıklaması yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nu, iptal kararının alındığı sıralarda Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki CHP'li heyetin sevinç çığlıkları yalanladı.

CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İşte oy sayımının iptali sonrası Kaftancıoğlu ve CHP heyetinin yeni görüntüleri

BUGÜN NELER OLDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanlıoğlu ve beraberindeki teşkilat görevlileri İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu ve İstanbul'daki tüm oyların yeniden sayılması başvurusunun reddettiği kararı Kaftanlıoğlu'na telefonla bildiriliyor.