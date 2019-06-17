O hesabın altından Birgün yöneticisi çıktı

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'KaçSaat Oldu?' isimli FETÖ hesabının yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.B. ilginç itiraflarda bulundu. E.B. hesabı Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce'ye devrettiğini iddia etti. Hakkında soruşturma başlatılan Barış İnce'nin bir süre önce Türkiye'yi terkettiği, Almanya'ya firar ettiği anlaşıldı. Hesabın Almanya'da bulunan Barış İnce tarafından yönetildiği değerlendiriliyor. 'Kaç Saat Oldu?' oldu hesabını halen İnce tarafından çalıştırıldığı değerlendiriliyor. İnce hakkında da soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Başsavcılığın ayrıca 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesaptan yapılan iftira ve FETÖ propagandası içerikli mesajları yayanlar hakkında da tespit yaptığı öğrenildi. Yayn hesaplar hakkında da FETÖ propagandası, iftira ve hakaret suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.