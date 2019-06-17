Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > O hesabın altından Birgün yöneticisi çıktı

O hesabın altından Birgün yöneticisi çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019
O hesabın altından Birgün yöneticisi çıktı
'Kaç Saat Oldu?' isimli FETÖ hesabının yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.B. ilginç itiraflarda bulundu. E.B. hesabı Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce'ye devrettiğini iddia etti. Hakkında soruşturma başlatılan Barış İnce'nin bir süre önce Türkiye'yi terkettiği, Almanya'ya firar ettiği anlaşıldı. Hesabın Almanya'da bulunan Barış İnce tarafından yönetildiği değerlendiriliyor. 'Kaç Saat Oldu?' oldu hesabını halen İnce tarafından çalıştırıldığı değerlendiriliyor. İnce hakkında da soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Başsavcılığın ayrıca 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesaptan yapılan iftira ve FETÖ propagandası içerikli mesajları yayanlar hakkında da tespit yaptığı öğrenildi. Yayn hesaplar hakkında da FETÖ propagandası, iftira ve hakaret suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O hesabın altından Birgün yöneticisi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN