Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme

Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü." denildi. İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 20:33 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 20:37
Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı, bölgede barış, istikrarın sağlanması ve ateşkesin muhafazası için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Akar ve Rus mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede İdlip başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN