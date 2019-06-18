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'da terör operasyonu: 7 gözaltı

'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 18:18
Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Heyet Tahrir Şam terör örgütüne eleman kazandırıldığı ve lojistik destek sağlandığı yönünde bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir dernek binasına düzenlenen operasyonda söz konusu derneğin başkanı olduğu öğrenilen A.Ş'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı
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