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O haini SİHA vurdu

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019
O haini SİHA vurdu
Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde geçen yıl insansız keşif aracını uçaksavar atışıyla düşüren ve düştüğü yerde çektiği görüntülerle bunu terör örgütü yayınlarında propaganda malzemesi olarak kullanan terörist Abdullah Temel, yine Metina bölgesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın nokta atışıyla öldürüldü. Uzun süreden beri dağda bulunan terörist Temel, aynı zamanda örgütün sözde alan zorumlusu ve PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de sözde askeri konsey üyesiydi.
Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha kimliği belirlendi. "Mahir- Hamza-Andok-Amed" kod adlı terörist İbrahim Çelik'in arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı. Aynı operasyonda gri listeden 2 terörist daha öldürülmüştü.
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O haini SİHA vurdu
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