Son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi düştü mü? Bedelli askerlik ücreti... İşte son durum

Yeni askerlik sisteminin gündemin en önemli başlıklarından birisi olma durumu devam ederken, son dakika haberleri ise yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, getirilen düzenleme yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişiklikleri içeriyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeyi paylaşan ve yeni askerlik sistemi maddelerini Twitter üzerinden duyuran Başkan Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını dilemişti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK? İŞTE SON DURUM

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklif bulunuyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eğitim ile ilgili dün (Salı) Meclis Başkanlığı'na sundukları yasa teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, askerlik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Celp sayısından terhislere kadar birçok başlığa değinen Muş, asker Alma Kanunu'nda bazı maddelerde değişikliğe gidileceğini sözlerine ekledi. Öte yandan Muş, teklifin TBMM Genel Kurulu'ndan geçeceği tarihe ilişkin çok önemli sözler kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

İlgili kanun teklifinde öne çıkan konulardan birisi bedelli askerlik ücreti durumunda. Ücret konusuna değinen Erdoğan, son noktayı koydu ve fiyat bilgisini duyurdu. Bilindiği gibi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da daha önce 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı belirlediklerini ifade etmişti.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...