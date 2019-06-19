AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal: "Ahlaki bir sorun var, görüşme gizlendi"

Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:

AHLAKİ BİR SORUN VAR

Şimdi şunu söyleme hakkı vardır moderatörün. Der ki "görüştüm, görüşmedim" Ama burada ahlaki sorun var. Bana görüşmedim demesi ahlaki bir sorundur. Çarşamba günkü toplantıda telefonla görüşeceğim deyip, Perşembe günü gidip Ekrem İmamoğlu ile 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur.

Biz moderatörlük yapacak kişinin adaylarla görüşüp görüşmemesine bir şey demiyoruz. Biz yapılan görüşmenin gizlenmesinin bir sorun olduğunu, bu görüşmeyi gizli bir şekilde yapmasının sorun olduğunu söylüyoruz.

İsmail Küçükkaya ortak yayından 3 gün önce İmamoğlu ve danışmanı ile aynı asansöre böyle bindi!

OYLARIN SAYILMASINA KARŞI ÇIKILDI

31 Mart bitmemiş bir seçimdi. Aslında bu seçim tamamlanmamış bir seçim olması özelliğiyle aslında iki türlü başkanlık seçimlerinin ikinci turuna benzer bir seçim. Özellikle tarafların ikinci turda ortaya koyduğu tezler, yaklaşımlar, bunlar seçimin dilini dinamiğini belirliyor.

Bizim durduğumuz yerden bakıldığında ortada çok net olarak gözüken birkaç husus var. öncelikli olarak YSK'nın, dolayısıyla CHP'nin YSK temsilcisinden bütün bu süreçlerini takip eden milletvekilleri ve müşahitlerine varıncaya kadar herkesin kabul ettiği yer değiştiren 16 bin oy var. sayın Binali Yıldırım'ın hanesine yazılan 16 bin oy var. 16 bin oy yer değiştirdiğine göre; bu yer değiştirmeye biz halk dilinde çalındı diyoruz. Biz bu seçim iptal edilsin ya da yenilensin istemedik. Biz öncelikli olarak bütün oylar sayılsın istedik. Çünkü oyların yüzde 10'u sayıldığında 16 bin oyun çalındığı ortaya çıktığına göre oyların tamamı sayıldığında farkın tamamen açılacağı ortadaydı. Maalesef oyların sayılmasına karşı çıkıldı.

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Bir gece CHP'lilerin İl Seçim Kurulu'na ve hakimlerin İl seçim kuruluna gitmesi ve ertesi gün oyların tamamının sayılmasına yönelik talebin reddini gördük. biz de olağanüstü itiraz hakkımızı kullandık ve seçimlerin yenilenmesini istedik. Şimdi çok kısa bir süre kaldı.

İşte İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği anların ham görüntüleri

ORDU'DAKİ VIP TARTIŞMASI

İnsanlar artık gerçekle yalan arasındaki bağın akışını, bu kadar yüksek iletişim olduğu dönemde ayırt edemiyorlar "o halde yalan söyleyebiliriz" diyorlar. En son Ordu'da olduğu gibi, bunu tartışmıyorum çünkü burada ahlaki bir konu var "Ben valiye basit dedim" diyen, bütün görüntülerde ortaya çıkmış olmasına rağmen kamuoyunun gözünün içine bakarak en son ortak canlı yayında da bunu açık bir şekilde inkar etmeyi, dolayısıyla kamuoyuna yalan söylemekten herhangi bir şekilde rahatsızlık duymayan bir profille karşı karşıyayız. Bu tabii siyasetin değil de ahlakın konusu olarak görüyorum.



"YAYIN BOYUNCA İLİŞKİLERİ VAR"



Skandal görüntülere bir yorum da AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, yaptığı açıklamada "CHP adayına bravo dedi, tam bir skandaldır aslında. Görüntülere bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu öksürüyor, Küçükkaya'nın dikkatini çekiyor. Aralarında yayın boyunca ilişkileri de var. Yayında şu oldu, bu oldu… Bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyoruz. Yayında Binali Yıldırım'ın performansı da, sıcaklığı da, konulara hakimiyeti de ortaya koyduğu perspektif vizyon iyiydi." ifadelerini kullandı..

MUHAMMED MURSİ'NİN VEFATI

Muhammed Mursi, benim seçim çalışmalarında bulunduğum yakinen tanıdığım bir insandı, Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanıydı. Allah mekanını cennet etsin.