Binali Yıldırım’dan otel buluşmasına tepki

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde görüştüğünü gösteren görüntülere sert tepki gösterdi:Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte İsmail Küçükkaya ile bir araya gelmiş olması gayri ahlakî bir durum. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Adayın biri ile yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesinin ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.İki telefon görüşmesi var. Birincisi, moderatör belli olduktan sonra aradım tebrik ettim. İkinci görüşmede Ekrem İmamoğlu ve benimle görüşmesi gerekecekti. Ben o telefonu bekledim. Bizim arkadaşlar dedi ki "Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş sizinle görüşmedi mi?" "Yok" dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Aradı telefonda görüştük. Önemli olan yayından iki gün önce moderatör ile rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması, benimle böyle bir toplantı yapılmamış olması. Burada açıkça bir eşitsizlik var, gayri meşru durum var.Ben Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz? İsmail Küçükkaya "İki üç dakika bu görüşme sürdü" dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Yıldırım cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın İmamoğlu'na destek çağrısıyla ilgili ise "Ben bunu İYİ Parti'ye oy veren hemşehrilerimin, CHP adayına oy veren hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz' diyor. Verilen mesaj çok açıktı. 'Bizim hakkımızı ödemeyi ihmal etmeyin' demek istiyor" dedi.CHP adayı İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın gizli görüşmesine AK Parti'den tepki geldi.Hangi gerekçeyle olursa olsun yakışıksız bir durum. Demokrasi kültürümüze katkı sunacağına inandığımız ortak yayının formatına, ilkelerine ve ruhuna aykırı hareket etmişlerdir.Maalesef aziz milletimiz ahlaksız bir tiyatro ile karşı karşıya bırakılmıştır. Program öncesi otel odalarında kurguladıkları tezgah, gün yüzüne çıkmış, takke düşmüş kel görünmüştür. Sandıkta oyların çalınması da aynen böyle bir tezgahtı ve yakalandılar.