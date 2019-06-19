FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Van merkezinde örgüt adına bulunan bir yurtta müdürlük yapan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sözde Erciş ilçesi imamı ve firari olan Ü.A. ile tutuklu bulunan örgüt mensuplarının ailelerini örgüt yapısında tutmak için maddi yardımda bulunan ve haklarında ifade/bilgi bulunan 5 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van'ın Erciş ilçesi merkezli Trabzon, Kayseri, Kocaeli ve Osmaniye illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü alınan ifadeleri sonrası serbest, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, sözde Erciş ilçesi imamı Ü.A. ise tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU