‘Mursi’nin ölümü düşündürücü’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. İkindi namazının ardından kılınan namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Bildiğiniz gibi dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma esnasında Muhammed Mursi rabbimize yürüdü. Bu normal bir yürüyüş müdür? Yoksa burada daha başka durumlar var var mıdır, yok mudur? Bu düşündürücüdür. Şahsen benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Zira o kadar ki ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak" dedi. Erdoğan, "Vasiyetinde ölümünde köyüne defnedilmesini arzu ediyor. Bunlar bunu kabullenemedi. Sisi burada da yine aynı anlayışını, zulmünü devam ettirdi. Korkaklar zafer anıtı dikemez. 'Zalimler için yaşasın cehennem.' Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi'nin bunlar naaşından korkacak kadar hafiftirler. Bunlarda yürek yok. Bunlarda yürek olmadığı gibi bunlar maalesef bizler karşı da aynı tutum, aynı tavır içindeler. Fakat biz Müslümanlar olarak dik duracağız. Asla inandıklarımızdan taviz vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "Unutmayın, bu ülkede de Sisi'ler var. Benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz ve onların karşısında, hatırlayın şahsıma karşı da 'Senin de akıbetin Mursi gibi olacak' diyenler vardı. Kardeşlerim, bunlar bir şeyleri hala anlayamadılar. O da şehadeti anlayamadılar. Eğer şahadeti anlamış olsalardı bunları konuşmazlardı... Rabbim inşallah zalimlere fırsat vermesin" diye konuştu.