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Saldırı çetesi mahkemede kıvırdı

Giriş Tarihi: 19.6.2019
Saldırı çetesi mahkemede kıvırdı
Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Murat Alan'a bıçak ve beyzbol sopasıyla saldıran Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. adlı saldırganlar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, Ankara'dan bir gün önce geldiklerini, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Saldırıda Alan aldığı darbeler nedeniyle yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılan Alan'a "kafa travması" teşhisi konmuştu. Saldırganlar polis ifadesinde ise Alan'a, katıldığı televizyon programında söylediği sözlere tepki olarak saldırdıklarını söylemişti.
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Saldırı çetesi mahkemede kıvırdı
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